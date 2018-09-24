Российские вузы запустили 74 обучающих курса на онлайн-платформе Coursera в 2018 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские университеты и компании запустили 74 курса на русском и английском языках на международной платформе онлайн-образования Coursera в 2018 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

"Новые курсы посвящены наиболее востребованным сегодня навыкам и призваны помочь учащимся эффективно достигать своих карьерных и личностных целей. 52 новых программы доступны на русском языке, включая такие специализации, как "практики анализа экономических данных" и "эффективный руководитель" от СПбГУ, "программирование на Python" от МФТИ и Mail.ru Group, а также "искусство разработки на современном C++" и "разработка интерфейсов" от "Яндекс" и МФТИ", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также заработали 22 новых курса на английском, некоторые "стали популярны у учащихся во всем мире". "Яркие примеры успеха российских университетов на глобальной арене - это специализации "продвинутое машинное обучение" от ВШЭ, "понимание современных финансов" от МФТИ и "олимпиадное программирование" от СПбГУ", - отметили в пресс-службе.

Сегодня на образовательной платформе доступно 275 онлайн-курсов и специализаций на русском и английском языках от российских партнеров.

"Все онлайн-курсы - бесплатные для просмотра. Исключение составляют единицы, которые входят в состав больших программ. Оплачивая курсы, учащиеся получают ряд дополнительных возможностей: выполнение и проверки заданий на оценку, учебный материал и получение сертификата о прохождении курса или специализации, который на практике служит подтверждением знаний, например, для кандидатов при приеме на работу," - сообщили представители Coursera.