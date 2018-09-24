Создание службы санавиации в Пензе будет финансироваться в 2019 году из бюджета региона

ПЕНЗА, 24 сентября. /ТАСС/. Создание службы санитарной авиации в Пензенской области в 2019 году будет финансироваться из регионального бюджета. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Иван Белозерцев.

"2019 год мы закроем из своего бюджета, а на 2020 год будут средства из федерального бюджета на организацию санитарной авиации", - сказал Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области, не уточнив сумму, необходимую на реализацию проекта.

Первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 21 сентября предложила создать подразделение санитарной авиации на базе единого регионального центра экстренной медпомощи Пензенской области, где уже функционируют станция скорой медицинской помощи, единые диспетчерские службы и контакт-центры, а также медицинский учебный центр и центр медицины катастроф.

По ее словам, создание санавиации в Пензе необходимо, так как в регионе высокие показатели смертности от ДТП. Яковлева отметила, что работа по созданию подразделения будет проведена в 2019 году, не исключив, что первые шаги в этом направлении будут сделаны до конца 2018 года.