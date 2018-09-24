Победивший на выборах Сипягин намерен расширить перечень льгот во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин планирует пересмотреть систему региональных льгот, расширив поддержку социально незащищенных групп населения. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.
"Необходимо пересмотреть систему льгот. И на территории РФ в других субъектах есть другие льготы, которых нет на территории Владимирской области. Будет сделана комплексная оценка по различным категориям жителей региона, это не только касается пенсионеров, это и многодетных семей, детей войны и так далее, то есть надо сделать переоценку и посмотреть, что позволяет нам сделать бюджет Владимирской области <...> и что позволяет закон РФ для того, чтобы дать дополнительные льготы определенным малоимущим слоям населения и этим социальным группам, о которых я сейчас сказал", - отметил Сипягин.
Как сообщалось ранее, законодательное собрание Владимирской области на очередном заседании планирует рассмотреть поправки в региональное законодательство о сохранении региональных льгот для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. В качестве примера успешного действия региональных льгот в парламенте привели льготы для ветеранов труда, которых во Владимирском регионе проживает порядка 110 тыс. Это, в частности, льготы на коммунальные услуги, доплаты на газификациюю домовладений, оплата медицинских услуг. Кроме того, Владимирская область стала одним из немногих субъектов, власти которого материально поощряют семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет.
Второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. По итогам обработки 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, оставив позади действующую главу региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией", с результатом 37,46%. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 38,29% избирателей региона - больше, чем в первом туре, когда явка составила 32,96%. При этом 9 сентября Сипягин уступил Орловой, набрав 31,19% голосов против 36,42%.