Осужденный за терроризм в РФ Сенцов объявлен почетным гражданином Парижа

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Городской совет Парижа по инициативе мэра Анн Идальго объявил осужденного в России за терроризм Олега Сенцова почетным гражданином города.

"Олег Сенцов отныне является почетным гражданином города Парижа. Уже много месяцев его портрет вывешен перед зданием мэрии и на многочисленных мэриях городских округов", - написала Идальго на своей странице в Twitter.

Как отметила мэр, этот шаг был ее личной инициативой. "Я предложила, чтобы город Париж, столица прав человека, присудил почетное гражданство Олегу Сенцову, украинскому кинематографисту, заключенному в тюрьму в Сибири и 134 дня ведущему голодовку", - указала она.

Данное решение депутаты парижского горсовета поддержали единогласно, добавила Идальго.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".