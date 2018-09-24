В Думе готовы обсудить увеличение возраста продажи алкоголя, если это предложит кабмин

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы готовы обсудить законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя в РФ, если таковой поступит из правительства. Об этом заявил в понедельник ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев.
"Если правительство внесет нам такую инициативу, мы ее будем обсуждать", - сказал политик, отметив, что у такого возможного решения "есть плюсы и минусы".
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что кабмин готов рассмотреть варианты ограничения продажи алкоголя до возраста от 19 лет до 21 года. Позднее в пресс-службе Минздрава России сообщили ТАСС, что ведомство считает увеличение минимального возраста продажи алкоголя в РФ перспективной мерой для снижения уровня потребления, и проинформировали, что прорабатывают предложения по увеличению возраста продажи крепкого алкоголя.