Главный пульмонолог России проконсультировал более 100 пациентов в КБР

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Главный пульмонолог Минздрава России Андрей Малявин проконсультировал более 100 пациентов в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"В первой городской клинической больнице Нальчика прошла научно-практическая конференция под руководством главного пульмонолога Минздрава России профессора Андрея Малявина и профессора кафедры пульмонологии МГМСУ Сергея Бабака. В ходе конференции они проверили на специально привезенных с собой спирографах больше 100 человек и проконсультировали их", - говорится в сообщении.

Профессора прочитали лекции терапевтам, пульмонологам, реаниматологам учреждений республики, специалисты побывали в больницах и проконсультировали тяжелых больных.

"Андрей Георгиевич [Малявин] не первый раз приезжает в республику, дает ценные рекомендации врачам, помогает в вопросах повышения квалификации, консультирует больных. Столь ответственное и требовательное отношение к региональному здравоохранению способствует повышению профессиональной подготовки наших специалистов", - сказал министр здравоохранения КБР Марат Хубиев.

Конференция была приурочена к Всемирному дню респираторного здоровья и проводится в преддверии сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, которые нередко приводят к осложнениям - пневмонии, бронхиту, другим заболеваниям дыхательной системы.

В настоящее время в КБР уровень заболеваемости ОРВИ остается низким. По данным управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике ниже недельного эпидпорога на 31,57%, Нальчику - на 37,28%. За прошедшую неделю лабораторно подтвержденных случаев гриппа нет. К настоящему моменту против гриппа вакциной "СОВИГРИПП" привито более 130,8 тыс. человек, в том числе более 38,5 тыс. детей.