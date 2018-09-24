В Пензенской области откроют десять центров онкологической помощи

ПЕНЗА, 24 сентября. /ТАСС/. Десять центров амбулаторной онкологической помощи организуют к 2024 году в Пензенской области, сообщил ТАСС губернатор региона Иван Белозерцев.

"Для борьбы с онкологическими заболеваниями к 2024 году планируется организовать 10 центров амбулаторной онкологической помощи", - рассказал он, добавив также, что на переоснащение областного онкологического диспансера медицинским оборудованием будет выделено более 1,1 млрд рублей.

На 2019 год, по словам Белозерцева, планируется закупка 10 единиц оснащенного медицинским оборудованием транспорта, строительство в районах четырех фельдшерско-акушерских пунктов, более 500 млн рублей планируется выделить из федерального бюджета на реконструкцию детской областной больницы имени Филатова.

"До конца текущего года для повышения доступности первичной медицинской помощи в Пензенской области будут закуплены шесть мобильных медицинских пунктов", - отметил он.

Еще одним важным проектом в области медицины в области станет создание вертолетной площадки для оказания экстренной помощи. "Нужен вертолет, чтобы доставлять людей в медицинские учреждения с высокой оперативностью. Для детализации проекта по его созданию специалисты областного Минздрава уже выехали в Москву", - добавил Белозерцев.