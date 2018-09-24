Детсады Армянска примут детей 25 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Детские дошкольные учреждения города Армянска, где в августе произошел выброс неизвестного химического вещества, примут своих воспитанников 25 сентября, а школы - 26 сентября. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"С завтрашнего дня уже будут работать детские садики, а со среды дети пойдут в школы, так что все нормально. Проведена еще раз влажная уборка кабинетов в школах, помещений в детсадах. Готовность по приемке детей - номер один. Угроз нет", - сказал он.

По его словам, вечером в понедельник в Армянск из санаторно-курортных учреждений Крыма вернулось 1570 детей и взрослых с детьми. До конца дня 25 сентября в город привезут с вынужденных каникул еще 1300 детей.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. СК РФ возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС. По предварительным данным, причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан".

Власти республики приняли решение остановить работу завода. Кроме того, из города было решено вывезти детей в детские лагеря и санатории, летние каникулы для них были продлены на три недели. 22 сентября режим ЧС в Армянске был снят.