В Минобразования Крыма назвали ожидаемым отказ Швейцарии выдать визу замглавы ведомства

Участники конного пробега из Германии с "Колоколом мира" прибыли в Ленинградскую область

На своем пути караван уже преодолел территорию ФРГ, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, а также в середине августа побывал в Калининграде

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