В Минобразования Крыма назвали ожидаемым отказ Швейцарии выдать визу замглавы ведомства

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Отказ властей Швейцарии в выдаче визы заместителю министра образования, науки и молодежи Республики Крым Айдеру Аблятинову не стал неожиданным для чиновника, сообщил ТАСС официальный представитель пресс-службы Минобразования региона.
Ранее МИД России заявил, что Москва разочарована отказом властей Швейцарии в выдаче визы Аблятипову.
"Замминистра отнесся к такому решению спокойно. <...> Министерство тоже не удивлено таким решением властей Швейцарии. Эта ситуация показывает, что в Европе не готовы слушать крымчан и рассматривать ситуацию [по Крыму] со всех сторон и предоставлять возможность всем сторонам высказаться", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Аблятипов планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве и прошел соответствующую процедуру официальной регистрации.
"Нам есть чем похвалиться: за четыре года в составе России Крым действительно сделал много практических шагов, которые способствуют развитию национальных языков, изучению родных языков и обучению на них. Все учебники на крымско- татарском языке с первого по девятый класс переведены, изданы и распределены по школам, разработаны и утверждены четыре образовательные программы. Сказать есть что, но некому", - добавил представитель пресс-службы.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Украина, США и Евросоюз отказались признавать Крым частью России.