Иконы с частицами мощей святых и Креста Господня переданы в домовой храм Генштаба ВС РФ

ХХ Всемирный конгресс русской прессы

В Нью-Йорке открывается ХХ Всемирный конгресс русской прессы

В работе форума принимают участие около 200 руководителей и ведущих журналистов русскоязычных СМИ из более чем 50 стран

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