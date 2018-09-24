Участники конного пробега из Германии с "Колоколом мира" прибыли в Ленинградскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Более трех десятков участников международного конного пробега "Титаны в пути", следующего из Германии в Великий Новгород, в понедельник прибыли в Ленинградскую область, по которой они преодолеют около 300 км. Об этом ТАСС сообщили в администрации региона.

"В Ивангород из эстонской Нарвы прибыли 36 участников пробега из Германии. Они перемещаются на семи повозках, в одной из них находится 65-килограммовый "Колокол мира". Он был специально отлит для этой миссии, и в конце пути он будет подарен Великому Новгороду, куда пробег планирует добраться 5 октября. Повозки везут 14 лошадей, их сопровождают шесть автомобилей и трактор", - отметил собеседник в администрации Кингисеппского района Ленинградской области.

Участники пробега из немецкого города Брюк сообщили встретившим их местным жителям и журналистам, что они прибыли с дружественной миссией, в основе которой - призыв к миру и взаимопониманию, отсутствию разногласий между народами. Символичным отражением этой идеи является выгравированное на бронзовом колоколе слово "мир" на разных языках. Уменьшенная копия "Колокола мира" была вручена представителю администрации региона, встречавшему участников пробега.

На своем пути караван уже преодолел территорию ФРГ, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, а также в середине августа побывал в Калининграде - на острове Иммануила Канта. Общая протяженность пути составляет около 2 тыс. км. "Маршрут пробега построен в рамках задачи оживить знаменитый торговый путь "Хельвег" (по-немецки - "светлый путь"), связывавший ганзейские города в Средневековье, и подчеркнуть культурно-историческую общность европейских и российских регионов", - отметили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Средняя скорость движения колонны составляет около 30 км в день, на территории Ленинградской области маршрут колонны предусматривает остановки с ночлегом в населенных пунктах Кингисеппского, Волосовского и Лужского районов, уточнили в администрации региона. В Новгородскую область, где состоятся финальные мероприятия пробега, его участники прибудут примерно 3 октября.

Организатором проекта "Титаны в пути: Брюк - Новгород, наше видение Европы" из германской федеральной земли Бранденбург является некоммерческая организация "Объединение спортивно-племенного коневодства рейнских тяжеловозов в городе Брюк". С немецкой стороны мероприятие проводится под патронатом Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ и министерства сельского хозяйства федеральной земли Бранденбург.