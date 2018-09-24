Вступил в силу закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Операторов поисковых систем с 25 сентября могут начать штрафовать за наличие в поисковой выдаче ссылок на сайты, доступ к которым ограничен на территории РФ. Соответствующий федеральный закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года, вступил в силу во вторник.

Теперь, если оператор поисковой системы не подключен к реестру Роскомнадзора с информацией о ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен в РФ, то ему может грозить штраф: для юрлиц от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб., а для должностных лиц - от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Такие же штрафы предусмотрены в случае, если оператор поисковика не прекратил выдачу по запросам пользователей ссылок на сайты, доступ к которым ограничен согласно действующему законодательству или по решению Мосгорсуда, а также на их зеркала. За выполнением закона следит Роскомнадзор.

Крупные поисковики уже исполняют требование законодательства об удалении ссылок на запрещенные ресурсы, и появление штрафов в целом ситуацию не меняет. "Как и все остальные поисковые системы, мы исполняем закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", согласно которому поисковые системы, в том числе "Яндекс", не имеют права показывать российским пользователям ссылки на ресурсы, включенные в реестр запрещенной информации", - прокомментировали законодательные изменения в "Яндексе".

Кроме того, закон вводит административную ответственность для хостинг-провайдеров, которые не предоставили Роскомнадзору данные, позволяющие идентифицировать "владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен". Штраф за это может составить от 500-700 тыс. руб. для юрлиц и 30-50 тыс. руб. для должностных лиц.