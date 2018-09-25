"Известия": Минстрой намерен внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует включить биометрическую систему распознавания лиц в проект "Умный город" и использовать ее в общественном транспорте. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на замглаву ведомства Андрея Чибиса.

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Отмечается, что разрабатываемая технология облегчит процедуру оплаты проезда в транспорте.

"Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета", - приводит издание слова Чибиса.

По данным газеты, представители министерства намерены изучить опыт китайских городов для распространения подобных технологий в России. Кроме того, в ведомстве планируют привлечь китайские компании, например, Huawei, к разработке совместно с "Ростелекомом" системы биометрической идентификации.

Механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в ряде российских банков. С 30 июня 2018 года клиенты могут прийти в отделения банков, сдать биометрию (запись голоса и изображение лица) и получить возможность открывать вклад или брать кредит из любой точки мира.