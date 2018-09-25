В Сирии при помощи специалистов из РФ обновляют топографические карты

ДАМАСК, 25 сентября. /ТАСС/. Сирийские специалисты, обученные российскими коллегами, начали печатать новые топографические карты страны на оборудовании, переданном Сирии Россией. Как рассказал во вторник сборщик печатных машин Александр Арунов, для этих целей в Дамаск был отправлен ранее переданный Россией Сирии передвижной топографический комплекс и создан класс для обучения местных топографов.

"Здесь мы находимся для того, чтобы передать опыт, научить печатать на этой машине, выводить карты, печатную продукцию. Очень серьезно, очень хорошо [сирийцы] относятся к этой работе <...> Стараешься полностью все рассказать про эту машину, и сирийские работники, которые будут на ней работать, все это очень хорошо воспринимают,... и невероятно легко с ними работать" - рассказал Арунов.

В свою очередь сирийский инженер-картограф Усама Билюль отметил, что российская техника будет полезна для многих государственных структур Сирии. "Это крупный, мощнейший комплекс, который делает нашу работу легкой и очень качественной. Система будет важна практически для всех государственных министерств: транспорта, населенных пунктов, водных ресурсов, туризма, образования. Но главное - это новые карты городов, крайне необходимые для восстановления страны", - рассказал он.

Билюль добавил, что ранее сирийские специалисты пользовались картами 1970-х годов, что вызывало затруднения. "Там нет большого количества населенных пунктов, я уже не говорю о новых дорогах", - сказал он.

Сирийские карты на сегодняшний день сильно устарели, последний раз они обновлялись около полувека назад. Кроме того, за время военных действий некоторые населенные пункты исчезли с лица земли. Сейчас в Сирии действует программа по восстановлению объектов ТЭК, водоснабжения, жилых домов и соцобъектов. Для содействия этой программе была создана российско-сирийская рабочая группа по созданию электронных планов городов и новых топографических карт.

Ранее в рамках сотрудничества Россия передала Сирии новую российскую подвижную цифровую картографическую систему, которая состоит из пяти грузовиков, пяти прицепов и контейнера со стационарным оборудованием. Система фактически является картографической лабораторией на колесах. Комплекс может выехать на местность и просканировать ее, специалисты составляют цифровые планы населенных пунктов, модели ландшафта в 3D. Одна из машин представляет собой огромный принтер для печати карт.