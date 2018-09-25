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Арктика сегодня

Военные экологи ЦВО собрали более 770 тонн мусора в Арктике

План выполнен на 103%, отметили в пресс-службе округа

ТАСС, 25 сентября. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) перевыполнил план по уборке мусора на земле Министерства обороны РФ в Арктической зоне, работы проводились в городе Норильск Красноярского края. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе округа.

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"С момента начала работ, 10 июня, экологический взвод собрал и доставил в места складирования более 770 тонн металлолома: 220 тонн с аэродрома Алыкель Норильска (Красноярский край) и более 550 тонн из военного городка города Норильска. Всего же в этом году с очищаемой территории военные экологи планировали вывезти 750 тонн мусора, то есть план выполнен на 103%. Работы в этом году завершены", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что личный состав экологического взвода убыл в пункт постоянной дислокации - в Новосибирск. Ранее сообщалось, что подразделение экологов насчитывало 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.

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РоссияАрктика сегодняКрасноярский крайНовосибирская область
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