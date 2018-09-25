Глава ВС РФ: разъяснения пленума были даны из-за роста числа уголовных дел по репостам

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Стремительный рост числа уголовных дел о возбуждении ненависти или вражды с использованием интернета стал поводом для Верховного суда Российской Федерации (ВС РФ) принять опубликованные ранее разъяснения пленума, сообщил журналистам во вторник на X Международном юридическом форуме стран АТР председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

20 сентября пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. В постановлении отмечается, что сами по себе лайки и репосты, даже экстремистской информации, не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела без установления мотива. Разместивший экстремистскую информацию должен осознавать свои действия и иметь цель возбудить ненависть или вражду. Кроме того, должна учитываться и опасность деяния, а также личность привлекаемого к ответственности.

"Дел [об экстремизме в соцсетях] немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее, динамика роста очевидна за последние три года. Было больше сотни два года назад, а сейчас уже 500. Нас это обеспокоило, мы провели аналитическую работу и приняли такое постановление", - сказал Лебедев.

Он пояснил, что постановление с разъяснениями Верховый суд РФ принял для того, чтобы снять нагрузку на судебную систему, чтобы следователи не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления и не предъявляли таких обвинений. Поэтому в этом постановлении пленума уточняется, что вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии.

"Не только, когда дело уже рассматривается по существу, с обвинительным заключением, а именно на ранней стадии. Когда дело только возбуждено, и то лицо, в отношении которого дело возбуждено, имеет право на обжалование именно постановления о возбуждении. Вот на этой стадии мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. Если нет прямого умысла на совершение преступления по ст. 282, чтобы дела прекращались в суде на этой стадии и не направлялись в суд, не велось по ним бессмысленное расследование", - сказал председатель ВС РФ.

X Международный юридический форум стран АТР во Владивостоке пройдет в течение двух дней - 25 и 26 сентября. Его главная тема звучит как "Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен". Форум проходит в Дальневосточном федеральном университете под эгидой Верховного суда РФ.