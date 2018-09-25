Застрявших на острове Парамушир людей доставят на Камчатку вертолетом в течение суток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Пассажиры врезавшегося 23 сентября в пирс в Северо-Курильске теплохода "Гипанис" - единственного связующего звена между островом Парамушир Большой Курильской гряды и Камчаткой - смогут попасть в Петропавловск-Камчатский вертолетом. Людей начнут доставлять на материк воздушным судном в течение ближайших суток по договоренности с частной авиакомпанией, сообщила во вторник пресс-служба правительства Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что морское сообщение между северными Курилами и Камчаткой приостановлено, так как грузопассажирский теплоход "Гипанис", работающий на линии, получил повреждение носовой части при швартовке в Северо-Курильске. На берегу остались более 40 пассажиров, купивших билет на корабль. Частная авиакомпания "Витязь-Аэро" не захотела осуществлять вертолетные перелеты из-за того, что не утвержден новый тариф на пассажирские перевозки.

"Правительство Сахалинской области достигло договоренностей с авиакомпанией "Витязь-Аэро" о предоставлении вертолета для перевозки пассажиров. Людей начнут доставлять воздушным судном в течение ближайших суток. Возможности полетов и их частота будут зависеть от погодных условий", - говорится в сообщении.

Получивший повреждения теплоход "Гипанис" сейчас направляется в порт Петропавловска-Камчатского для проведения ремонта. По прогнозам, на линию он должен вернуться в течение недели. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной столкновения судна с причалом: техническая неисправность или ошибка капитана.