МВД Австрии рекомендовало полиции сообщать о гражданстве преступников

ВЕНА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Силовые структуры Австрии собираются в будущем указывать гражданство преступников и предоставлять общественности детальную информацию о преступлениях насильственного характера. Об этом сообщили в австрийском министерстве внутренних дел.

Официальный представитель МВД разослал в управления полиции девяти федеральных земель республики письма с пояснениями о новом подходе к общению с общественностью. "В документе содержатся пассажи о разработке единого способа общения полиции и министерства внутренних дел со средствами массовой информации в определенных случаях. В особенности это касается разъяснения об указании гражданства иностранных подозреваемых в совершении преступлений и информации о сексуальных преступлениях, которые прежде освещались на основе разных подходов региональных управлений МВД. Цель новых рекомендаций - уважение права граждан на всеобъемлющую и четкую информацию в интересах максимальной прозрачности", - сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее австрийские издания Kurier и The Standard сообщили о том, что МВД изменит способ общения со средствами массовой информации, которые с критической точки зрения подходят к освещению его деятельности. В ответ на это пресс-служба МВД пояснила, что официальным представителям региональных управлений полиции рекомендовано делать выводы из общения со СМИ, которые в своих публикациях могут искажать действительность, поэтому полиция должна обращать внимание на достоверность публикуемой информации и сама решать, предоставлять или нет комментарии для прессы в дальнейшем.

Кроме того, министерство подчеркнуло, что решение ограничить общение до минимума с некоторыми СМИ было принято не просто так, и в качестве примера привело несколько заголовков австрийский печатных изданий, которые искажали действительность и могли ввести в заблуждение читателей.

Каждый второй преступник - иностранец

Согласно статистике Федерального управления уголовной полиции, в Австрии за первое полугодие 2018 года было зарегистрировано 228 тыс. заявлений о преступлениях. Всего было задержано 135 тыс. подозреваемых в совершении преступлений, из них 40% не являются австрийскими гражданами. Возглавляют список иностранных преступников выходцы из Румынии, Германии, Сербии и Афганистана. При этом в Вене доля иностранных преступников составила 51,4% - в общей сложности более 19 тыс. человек.

Австрия после прихода к власти в 2017 году нового правительства из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы стала проводить крупные реформы в сфере внутренней безопасности и миграции. В рамках преобразований правительство учредило межведомственную рабочую группу для принятия своевременных мер реагирования на случай обострения миграционного кризиса в Европейском союзе, в МВД было создано новое полицейское подразделение "Пума" для блокирования государственной границы в случае массового потока нелегальных мигрантов.

Кроме того, власти ужесточили правила въезда мигрантов и нахождения беженцев на территории Австрии. МВД подготовило ряд поправок в законодательство о правовом положении иностранных граждан, которые содержат ужесточения в отношении мигрантов и студентов из третьих стран. Так, правоохранительные органы получат доступ к мобильным телефонам беженцев для сверки данных и проверки маршрута приезда лица в Европейский союз.