Делегация из Норвегии посетит Крым 30 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Делегация из Норвегии с 30 сентября по 5 октября посетит Крымский полуостров для знакомства с общественно-политической ситуацией в регионе. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Планируем встретить делегацию из Норвегии в составе десяти человек, она прибудет утром 30 января. Руководитель делегации - председатель общественной организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрик Вебер", - сказал он.

Гемпель уточнил, что это третий визит делегаций общественников из Норвегии в Крым, но ранее они приезжали другим составом. В программе пятидневного визита гостей из Норвегии - посещения Ялты, Севастополя.

"Также запланирована встреча с депутатским корпусом Госсовета Крыма, встреча с молодежью и общественными объединениями", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что подобные визиты помогают прорвать на Западе информационную блокаду Крыма.