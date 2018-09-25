Возведение корпуса НИИ им. Склифосовского с вертолетной площадкой начнут в 2019 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый корпус НИИ скорой помощи имени Склифосовского начнут строить в I квартале 2019 года. Как сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы, новый корпус оборудуют современными операционными и вертолетной площадкой на крыше.

"Строительно-монтажные работы планируется начать в I квартале 2019 года. Новый корпус НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского возведут в рамках адресной инвестиционной программы", - говорится в сообщении.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, у нового больничного корпуса будет яркий современный дизайн, который применяется для новых европейских клиник. Дизайн-проект уже утвержден в Москомархитектуры.

Корпус будет оснащен новым высокотехнологичным оборудованием, в том числе ангиографом, который позволит проводить операции по удалению тромбов в случае сосудистых заболеваний. "В новом здании Института имени Склифосовского будут сосредоточены все необходимые ресурсы для приема пациентов, рентгеновский комплекс, КТ, МРТ, эндоскопический и лабораторные комплексы, блок экстренных операционных, реанимационный блок, диагностическое отделение", - приводятся на портале слова руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

В приемном отделении с противошоковым залом и диагностическим комплексом будет организована работа по принципу "врач к пациенту". "Пациент поступает в определенную зону для постановки диагноза, к нему приходит врач для первичного осмотра, затем - узкие специалисты, там же проводят необходимые анализы и исследования", - уточняется в сообщении.

На втором этаже оборудуют блок диагностических палат и диагностическую лабораторию, а также комнаты для персонала. Блок реанимации и интенсивной терапии с палатами и кабинетами врачей планируется создать на третьем этаже. На четвертом этаже заработают экстренный операционный блок и помещения для хранения медикаментов. На верхних этажах будут располагаться технические помещения.