Christie's выставил на торги самый яркий розовый бриллиант в 19 карат

ТАСС, 25 сентября. Английский дом Christie's выставил на торги редчайший розовый бриллиант весом в 19 карат Pink Legacy ("Розовое наследие"), который предварительно оценен в $30-50 млн. Согласно распространенному во вторник сообщению аукционеров, драгоценный камень находился в коллекции семьи Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo American и управлявшей алмазодобывающей компанией De Beers.

Бриллиант прямоугольной огранки, который специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета, является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на аукцион Christie's. "Исключительные характеристики и происхождение драгоценного камня делают его величайшим в мире бриллиантом", - приводит слова главы департамента драгоценностей торгового дома Рахула Кадакии агентство Reuters.

Ранее на торги Christie's выставлялись лишь четыре ярких розовых бриллианта весом более 10 карат. В ноябре 2017 года на аукционе в Гонконге за рекордную сумму - почти $32,5 млн - ушел с молотка уникальный розовый бриллиант Pink Promise ("Розовое обещание"). Драгоценный камень овальной формы в 14,93 карата был вставлен в платиновое кольцо с обрамлением из мелких бриллиантов. Он был предварительно оценен в $28-42 млн.

В преддверии аукциона в Женеве Pink Legacy будет продемонстрирован в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.