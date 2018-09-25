Полиция обыскала дома родственников и делового партнера супруги главреда "МК"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция провела обыски в домах матери, брата и делового партнера супруги главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева Евгении Ефимовой по уголовному делу о краже коллекционных книг. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Александр Добровинский.

"Полиция провела обыски в домах матери, брата и делового партнера Ефимовой, а также у нее на работе", - сказал Добровинский. По сведениям адвоката, обыски не принесли результата. "Евгения Ефимова находится в статусе свидетеля по делу", - сообщил он.

Ранее Ефимова была допрошена в полиции.

Ряд СМИ сообщил ранее, что главред "МК" написал заявление в полицию о краже его супругой дорогостоящей коллекции книг и картин известных художников, стоимость которых он оценил в $2 млн.

Гусев и его жена обратились в Пресненский суд Москвы с иском о разделе имущества после того, как не смогли договориться о его разделе из-за различных оценок стоимости. Пресненский суд в рамках обеспечительных мер арестовал квартиру Гусева в центре Москвы и гараж, а также три земельных участка на Рублевке и коттедж и еще три участка в Раменском районе Подмосковья. Все арестованное имущество оценивается приблизительно в 300 млн рублей.

Как сообщал ранее ТАСС источник, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 млрд рублей. По его словам, стоимость только недвижимого имущества супругов оценивается экспертами в 1,5 млрд рублей, еще столько же стоит и имущество, находящееся на балансе спорных хозяйственных обществ. Помимо прочего, супруга требует разделить доли в компаниях и акции, принадлежащие Гусеву, которые оцениваются, по ее мнению, в 30 млрд рублей. Супруга также просит выселить Гусева из квартиры в Малом Козихинском переулке в Москве и взыскать с него денежную компенсацию за пользование совместным имуществом.