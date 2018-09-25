На Кубани сохранятся возрастные льготы

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края во вторник поддержали инициативу губернатора о сохранении льгот, которые сейчас положены пенсионерам, для женщин с 55 лет и для мужчин с 60. Депутаты во время голосования во вторник поддержали предложение о сохранении льгот сначала в первом чтении, потом в целом, передает корреспондент ТАСС.

"Наше консолидированное решение - чтобы граждане, которые имеют право на эти льготы, продолжили их получать по достижении предпенсионного возраста. <...> Нам это по силам, у бюджета есть возможности", - сказал во время пленарной сессии Заксобрания губернатор Вениамин Кондратьев.

В частности, для одиноких жителей края, не являющимися инвалидами, сохранятся компенсации расходов на покупку протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов. Планируется сохранить льготы на проезд, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда и военной службы, льготы по оплате взноса на капремонт для отдельных категорий граждан. В 2019 году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено почти 9 млрд рублей.

"Помимо сохранения льгот, необходимо создать в крае все условия, чтобы люди предпенсионного возраста были социально активны - здесь на первый план выходят вопросы трудоустройства. Для этого мы увеличиваем квоту на рабочие места: на предприятиях численностью больше 100 человек должно быть не менее 3% рабочих мест для людей предпенсионного возраста (раньше квота была 2%). Но нужен общественный контроль чтобы эта норма работала. Надо убрать раздражение у людей предпенсионного возраста с точки зрения комфорта жизни после 55 и 60 лет", - добавил губернатор.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.