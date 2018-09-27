Воздвижение Креста Господня: история, смысл и традиции праздника

В этот день христиане вспоминают не только легенду о поисках Креста возле Голгофы, но и возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену с 614 года — в течение 14 лет. В 628 году греческий император Ираклий одержал победу над персами и вернул святыню в Иерусалим.

Оба события объединяет то, что Крест воздвигали, то есть поднимали перед народом. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться Кресту и разделить друг с другом радость обретения святыни.