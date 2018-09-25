Папа Римский стал электронным резидентом Эстонии

ТАЛЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск стал электронным резидентом Эстонии. Об этом сообщила во вторник канцелярия президента балтийской республики.
"Папа Франциск, глава католической церкви и государства Ватикан, стал сегодня электронным резидентом Эстонии, его цифровую идентификационную карточку ему презентовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению эстонской канцелярии, Папа Римский Франциск стал 37 647-м по счету электронным резидентом Эстонии. Ранее статус э-резидента получили такие политики, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
Эстония первой в мире создала программу электронного резидентства, которая позволяет ее участникам-иностранцам пользоваться практически всем спектром онлайн-услуг (госуслуг) этого государства. Власти рассчитывают, что к 2025 году в мире будет порядка 10 млн таких "электронных эстонцев".
Папа Римский Франциск прибыл во вторник с визитом в Таллин. Его 25-я по счету апостольская поездка по государствам Балтии (Литве, Латвии и Эстонии) приурочена к 100-летию первого провозглашения независимости во всех трех республиках. Хотя она продлилась совсем недолго, здесь широко отмечают эту дату.
Кроме того, Франциск повторяет в точности маршрут своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005), который преодолел его ровно 25 лет назад, в сентябре 1993 года.