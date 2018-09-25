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Специалисты РФ, Норвегии и Финляндии обсудят в Мурманске проблемы Баренц-региона

В конференции "Баренцвет - 2018" примут участие более 40 экспертов

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Специалисты из регионов России, Норвегии и Финляндии обсудят проблемы сохранения популяций рыб и северных оленей на территориях Баренц- региона в рамках открывшейся во вторник в Мурманске международной конференции "Баренцвет - 2018". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Мурманске открывается международная конференция "Баренцвет - 2018". В ее работе примут участие более 40 специалистов из Финляндии, Норвегии, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Москвы и Санкт- Петербурга, Владимира, представители науки из ведущих вузов региона" - говорится в сообщении.

На повестке дня конференции - актуальные для Баренц-региона вопросы, касающихся болезней рыб, оленей и других животных на приграничных территориях. В частности, речь пойдет о причинах массовой гибели рыбы в реках и на предприятиях аквакультуры в Мурманской области в 2015-2017 годах и мерах, которые помогут предотвратить повторение ситуации. Представители Ямало-Ненецкого автономного округа, где сегодня существуют самые крупные стада северного оленя, поделятся опытом развития оленеводства. В дискуссиях примут участие и экологи: одной из главных тем, которые они обсудят, станет минимизация воздействия на природу со стороны садковых рыбоводных хозяйств.

Подобные конференции проходят с 2000 года в городах России, Норвегии и Финляндии.

Баренц-регион - территории вокруг Баренцева моря, объединенные в международную общественную организацию 11 января 1993 года с целью развития сотрудничества. B регион входят 13 административных образований в Норвегии, России, Финляндии и Швеции.

Теги
ФинляндияНорвегияРоссияМурманская область
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