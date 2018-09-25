Центр поддержки гражданских инициатив может появиться в Мурманской области

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Центр гражданских инициатив может появиться в Мурманской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, создание центра обсудили в ходе рабочей встречи губернатор Марина Ковтун и депутат Государственной думы, сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Боярский.

"Цели и задачи создания Центра поддержки гражданских инициатив были обсуждены на рабочей встрече", - уточнила пресс-служба.

Центр будет оказывать поддержку инициативам, направленным на развитие местных территорий. Он также призван координировать взаимодействие между активистами, некоммерческими организациями, неформальными объединениями граждан и властью. Благодаря созданию центра общественные проекты смогут получить методическую, юридическую, информационную поддержку.

Как отметила губернатор Марина Ковтун, "создание сети Центров поддержки гражданских инициатив как полноценного канала для обратной связи с гражданами и реализации полезных, созидательных инициатив отвечает самым актуальным запросам общества".