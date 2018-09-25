Производителей окон попросили нанести маркировку об опасности для детей москитных сеток

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова обратилась к производителям окон с просьбой информировать своих клиентов о потенциальной опасности распахнутых окон и ненадежности москитных сеток ввиду участившихся случаев выпадения детей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе уполномоченного.
По данным Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Московской области, в 2015 году из окон выпал 51 ребенок, в 2016 году - 66, в 2017 году - 53. С начала 2018 года на территории Московской области по состоянию на 25 сентября из окон выпали 74 ребенка, 12 из которых погибли. Наибольшее количество пострадавших детей - в возрасте от 0 до 4 лет.
"Прошу вас обратить внимание на данную проблему и принять меры по профилактике гибели детей, информированию клиентов о потенциальной опасности москитных сеток. А также прошу вас рассмотреть возможность размещения информационных наклеек на продукции о рисках, связанных с распахнутыми окнами в доме, где есть дети", - говорится в тексте письма, которое направлено омбудсменом в адрес членов Национального оконного союза и Союза производителей полимерных профилей.
Мишонова отметила, что количество выпавших из окон детей увеличивается с наступлением тепла, при этом нередко родители или родственники в момент трагедии находились рядом с ребенком, видели, как он забирался на окно, но были уверены, что москитная сетка достаточно крепка и сможет удержать малыша.
"Взрослое население не достаточно информировано об опасности, которую могут нести пластиковые окна, о том, что москитные сетки не могут уберечь ребенка от падения", - подчеркнула омбудсмен.