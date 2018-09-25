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Проблемы Telegram в России

Блокировка Telegram не обсуждалась в закрытой части встречи Путина и Жарова

Таганский суд 3 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера из-за отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг блокировки мессенджера Telegram не была предметом обсуждения в закрытой части рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет, эта тема не затрагивалась", - сказал он, отвечая на вопрос, была ли эта тема предметом разговора в непубличной части встречи, которая состоялась 24 сентября.

Таганский суд Москвы 3 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. В мае в интервью ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что мессенджер работает с перебоями у 15-40% пользователей, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки.

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