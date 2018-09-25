В Северодвинске открылся чемпионат профмастерства по стандартам WorldSkills Группы ОСК

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Третий открытый чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills работников Группы ОСК стартовал во вторник в Северодвинске Архангельской области. В чемпионате участвуют команды 19 предприятий и проектных бюро, входящих в состав Объединенной судостроительной корпорации, а также три учебных заведения, он продлится до 28 сентября.
"В этом году чемпионат проводится по пяти компетенциям, в 2017 году их было три. Это обработка листового металла, сварочные технологии, инженерная графика CAD, управление жизненным циклом изделия, сборка корпусов металлических судов. Новые - это управление жизненным циклом изделия, сборка корпусов металлических судов", - рассказала ТАСС проректор-директор филиала Северного Арктического федерального университета в Северодвинске Наталья Никулина.
Она отметила, что все задания максимально приближены к практике судостроительного производства. "В компетенции, например, "управление жизненным циклом изделия" участники должны спроектировать инновационное безэкипажное судно", - сказала Никулина.
В Северодвинске чемпионат проводится впервые, предыдущие два проходили в Санкт-Петербурге. "Мы можем проверить наши методы обучения, методы подготовки кадров, сравнить их", - сказал журналистам генеральный директор АО "ПО "Севмаш" (Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие") Михаил Будниченко.
Чемпионат направлен на оценку реального уровня подготовки молодых работников предприятий ОСК с использованием современных международных стандартов оценки компетентности, подготовки, мотивации рабочих и инженерных кадров.
Всего в соревновании участвует 77 сотрудников предприятий в возрасте до 28 лет. За работой следят и оценивают результаты 45 экспертов и пять главных экспертов. Победители в каждой компетенции будут принимать участие в составе сборной ОСК на чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech.
WorldSkills
WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.
Чемпионат ОСК по методике WorldSkills проводится с 2016 года и направлен на оценку квалификации работников обществ группы ОСК с использованием современных стандартов оценки компетентности, подготовки, мотивации рабочих и инженерных кадров.