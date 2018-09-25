Комплексная экспедиция поможет понять причины гибели дельфинов Черного моря

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ученые встревожены сокращением поголовья черноморских дельфинов, среди предполагаемых причин гибели они называют загрязнение моря, массовую гибель животных в рыболовных сетях и недостаток кормовой базы. Чтобы точно установить, от чего умирают дельфины, и оценить состояние их здоровья, российские ученые начали трехлетнюю программу по изучению морских млекопитающих Черного моря, сообщила во вторник ТАСС кандидат биологических наук, руководитель экспедиции Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Вера Краснова.

Краснова подчеркнула уникальность экспедиции. "Раньше исследования были узконаправленные: изучали, например, либо распределение и численность дельфинов, либо только регистрировали выбросы животных на берег и пытались определить причины их смерти. Наша экспедиция отличается от предыдущих тем, что она комплексная: мы не только определяем районы распределения и численность встреченных черноморских дельфинов, но также проводим фотоидентификацию индивидуального состава, изучаем поведение, будем проводить токсикологические и генетические анализы обнаруженных на берегу тел и другие исследования", - рассказала она. Краснова отметила, что целью экспедиции являет исследование здоровья популяции черноморских дельфинов и выявление причин, по которым животные выбрасываются на берег.

Программа, реализуемая сотрудниками института океанологии, рассчитана на 2018-2020 годы. В сентябре прошла первая полевая экспедиция: ученые в течение нескольких дней собирали данные о дельфинах в прибрежных водах и на отдаленных от берега участках моря. Теперь специалистам предстоит обработать полученную информацию. При этом вычислить численность дельфинов можно будет лишь приблизительно, исходя из данных небольшого участка работы экспедиции.

Проблемы подсчета

В Черном море обитают три вида дельфинов: более крупные афалины, азовки (они же морские свиньи) и белобочки. Сейчас существуют лишь очень приблизительные оценки их численности. Согласно одной из последних, популяция белобочек может достигать 293 тыс. особей, популяция алин - менее 10 тыс., азовок, которые наиболее подвержены инфекционным заболеваниям, сохранилось еще меньше. В начале ХХ века, по оценкам ученых, численность каждого вида была в несколько раз больше нынешней.

Сообщения о найденных на побережье или подплывших слишком близко к берегу дельфинах часто появляются в социальных сетях и местных новостях в Краснодарском крае и Крыму. Нередко на побережье находят мертвых особей. Руководитель отделения WWF "Российский Кавказ" Валерий Шмунк считает, что оценить реальную обстановку с популяцией сейчас довольно трудно. В 2017 году на побережье Кубани обнаружено около 120-130 погибших дельфинов, но неизвестна ни точная численность животных в Черном и Азовском морях, ни то, какая часть гибнет по естественным причинам. По данным сочинского научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа", на берег попадает только 10% от общего числа погибших животных.

"Случаи, когда дельфины живыми намеренно выбрасываются на берег, крайне редки и не описаны в научной литературе. Но морские волны могут выбросить дельфинов с низким статусом здоровья, ослабленных по разным причинам - наличие инфекционных или паразитарных заболеваний, травмированных. Кроме того, это могут быть детеныши, потерявшие мать", - рассказала директор "Дельфы" Татьяна Белей.

Взрывы и инфекции

Как рассказал ученый Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов, полноценного мониторинга по гибели черноморских дельфинов в настоящее время не ведется. По мнению ученых, помимо естественных смертей и инфекций есть несколько предполагаемых причин гибели животных. Среди них называют загрязнение моря из-за нефтедобычи и слива канализации, особенно в городах, где очистные сооружения построены еще при СССР и не справляются с нагрузкой. От этого снижается иммунитет морских обитателей и увеличивается число возбудителей различных заболеваний. Например, дельфины, как и люди, могут заразиться ротавирусной инфекцией, и из-за отсутствия лечения для них это часто бывает смертельно.

"Активно изучается вопрос о сейсморазведке. Некоторые считают, что из-за таких взрывов дельфин глохнет и может умереть. За рубежом есть доказанные случаи, но у нас однозначно подтвержденных нет", - добавил Глазов.

Рыболовецкие суда

Опрошенные ТАСС эксперты главной угрозой для дельфинов считают рыбаков и их сети. Причем речь идет не только об установленных у побережья снастях, но и об унесенных в море чаще всего браконьерских легких сетях из тонких нитей. Также дельфины могут пострадать от рыболовецкого судна - тральщика.

"Самая главная угроза, на наш взгляд, для черноморских дельфинов - это гибель в рыболовных сетях, особенно этому подвержена морская свинья. Кроме того, идет истощение кормовой базы. Существует мнение, что это одна из причин, по которой азовка не может восстановить свою численность в Черном море: раньше излюбленным объектом питания этих животных были бычки, сейчас из-за активного вылова этой рыбы дельфинам приходится переходить на другие виды", - объяснила руководитель научной экспедиции Краснова.

По словам замруководителя Росрыболовства Петра Савчука, рыбаки обязаны следить за тем, чтобы во время их работы не гибли дельфины. "Они должны убирать трал, когда рядом находятся дельфины. Бывает, когда случайно дельфины попадают в сети, но их стараются освобождать", - заверил он.

Президент Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя Валерий Сивочуб отметил, что основной урон морским животным наносят не суда, а стоящие вдоль побережья сети с крупной ячейкой. Именно они оставляют шрамы на телах дельфинов и могут разрезать плавники. Причем опасны именно современные снасти с тонкими и прочными капроновыми нитями - более старые, из толстых нитей, не могли так навредить животным.

"Сейчас российское законодательство не ограничивает количество стационарных сетей, и контролировать их расположение очень сложно. В орудия лова [на судах] дельфины попадают крайне редко, мы их видим заранее - часто сопровождают наши суда на промыслы, при этом идут намного быстрее наших судов. Мы ставили камеры на трал, которые засняли, как дельфин спокойно заходит в трал и уходит, иногда прихватит рыбу", - пояснил Сивочуб.

Как спасать дельфинов

Центры, которые занимаются спасением дельфинов, есть на Кубани и в Крыму. Кроме того, весной 2018 года открылась сочинская "Дельфа". После строительства морского вольера и медлаборатории она станет полноценным реабилитационным центром. Здесь будут лечить животных, вести научную работу, организовывать фри-дайвинг (погружение на глубину без акваланга) вместе дельфинами. Пока основная деятельность центра - мониторинг случаев гибели дельфинов, работа "скорой помощи" для китообразных и экологическое просвещение. Выяснилось, что на всем побережье туристы и местные жители почти ничего не знают о морских обитателях.

Эксперты говорят, что для восстановления популяции дельфинов нужно также ужесточить борьбу с браконьерами и усилить контроль за легально работающими рыбаками, использовать на рыболовецких судах современные средства, в частности, системы для отпугивания животных, которые применяются в других странах, и хотя бы частично восстановить кормовую базу.

"В первую очередь нужна сеть наблюдателей по всему побережью, волонтеры, которые могли бы фиксировать случаи гибели и отправлять эту информацию экспертам. В данной сфере необходимо взаимодействие всех стран Черноморского бассейна - России, Болгарии, Турции, Грузии и других", - добавил глава кавказского отделения WWF Шмунк.