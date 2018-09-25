В Калининграде открылся российско-немецкий форум "Сделано немцами в России"

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Культурно-деловой форум "Сделано немцами в России. Информация. Интеграция. Результат". Открылся во вторник в Калининграде. Он проходит в рамках заседания межправительственной российско-германской комиссии по вопросам российских немцев.

Форум собрал более 100 представителей немецкой диаспоры из российских регионов, Германии, Казахстана, Киргизии и Польши. Обсуждаются вопросы развития деловых связей малого и среднего бизнеса, реализации социально-культурных проектов.

"Форум призван дополнить наши успешные социально-культурные проекты инициативами экономической направленности, что ежегодно становится возможным благодаря безукоризненной деловой репутации и профессионализму российских немцев. На мой взгляд, взаимопроникновение этих сфер без преувеличения является залогом успешности межправкомиссии и российско-германского сотрудничества в целом", - сказал, открывая форум, руководитель федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов.

Он подчеркнул, что форум призван восстановить добрые контакты между Россией и Германией, эти же задачи, по его словам, решает межправительственная комиссия, "несмотря на то, что сейчас сложный период между Западом и Россией, и на Германию оказывается достаточно большое давление с точки зрения геополитики". "Наша межправкомиссия призвана как раз сохранить эти контакты культурно-деловые для того, чтобы люди на своем уровне, неправительственные организации, федеральные национальные автономии российских немцев в Германии, российские немцы, которые живут сейчас в Германии, не чувствовали это напряжение. Я уверен, что это будет способствовать тому, что мы вернемся к тем отношениям, которые были в совсем недавнем прошлом", - добавил он, подчеркнув, что Россия и Германия "обречены на то, чтобы взаимодействовать, работать вместе во всех направлениях".

Уполномоченный правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Бернд Фабрициус отметил, что "Россия является очень важным государством для Германии", поскольку страны связывают партнерские отношения во многих сферах. "Российские немцы, как правило, выполняют функцию строителей мостов между нашими странами, и это очень важное связующее звено между нашими нациями", - сказал он.

Баринов добавил, что в России сейчас проживают около 400 тыс. немцев. Местами компактного проживания являются два муниципальных района на Алтае и в Омской области. В 1990-е годы из России в Германию, по данным немецких властей, уехали около 2,2 млн российских немцев, отметил он. "Мы потеряли очень ценный человеческий капитал, зато приобрели это капитал в Германии, который <...> является сейчас вот этими мостами дружбы между нашими странами", - сказал глава федерального агентства по делам национальностей России.

О форуме

Работа российско-германской межправкомиссии и культурно-делового форума в Калининграде продлится до 27 сентября. Участники ознакомятся с работой Калининградского янтарного комбината, побывают в курортном городе Светлогорске на берегу Балтийского моря, посетят Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, частный конный завод "Веедерн" экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В деловой программе, в частности, обсуждение возможностей особой экономической зоны Калининградской области для развития бизнеса, презентации бизнес-проектов и переговоры участников в формате В2В, дискуссии по проблемам российско-германских отношений, потенциалу экономического сотрудничества между странами в рамках поддержки малого и среднего бизнеса.

Культурно-деловой форум "Сделано немцами в России. Информация. Интеграция. Результат" впервые прошел в Омске в 2016 году, а затем в немецком городе Байройте. Основная цель форума - кооперация в сфере малого и среднего бизнеса в рамках внешнеэкономической деятельности, укрепление связей между предпринимателями двух стран, отмечают организаторы.