Путин: участники форума онкологии смогут повысить эффективность борьбы с этой болезнью

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям первого Международного форума онкологии и радиологии, который продлится в Москве до 28 сентября. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.
"В ближайшие шесть лет в России будет реализована масштабная программа по профилактике и лечению онкопатологии. Ее результатом должно стать увеличение продолжительности жизни людей", - говорится в сообщении.
По словам главы государства, для достижения этих целей планируется модернизация онкологических клиник, внедрение перспективных технологий и разработок, формирование единой комплексной системы - от ранней диагностики до своевременной качественной помощи пациентам, подготовка и переподготовка квалифицированных специалистов.
"Уверен, что участники встречи смогут обменяться накопленным опытом, научными знаниями и практиками, предложить новые подходы к повышению эффективности борьбы с этой угрозой", - подчеркнул президент.