Дроздов ответил на критику депутатов Госдумы по поводу "дворцов" ПФР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Здания подразделений Пенсионного фонда России (ПФР), которые некоторые назвали "дворцами", построены по нормативам и используются только как рабочие офисы.

Об этом заявил во вторник глава ПФР Антон Дроздов на пленарном заседании Госдумы, где рассматриваются законопроекты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов РФ за 2017 год.

"Почему вы пытаетесь сэкономить на гражданах, а на своих территориальных отделениях - нет?" - задал вопрос Дроздову один из депутатов.

"Насчет "дворцов" хочу сказать, что они все построены по нормативам, и просто нужно зайти внутрь, это обычные офисы", - ответил глава фонда. "Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных где-то 10 лет назад и находящихся на центральных улицах больших городов, - продолжил он. - Они принадлежат Росимуществу, а нам переданы в оперативное управление". "В данном случае они используются только как рабочие офисы", - заверил Дроздов.

Он также сообщил, что в 2015 году ПФР согласовал типовые проекты зданий с Минстроем. "В данном случае все наши клиентские службы и то, что используется для приема граждан, ремонтируется и строится только по этим проектам, - подтвердил председатель ПФР. - При этом предусматривается доступная среда, все необходимые меры пожарной безопасности".

"Что касается средств, которые мы использовали на это, то неоднократные проверки показали, что эти средства использовались в соответствии с установленными нормативами", - подчеркнул Дроздов. Глава фонда также отметил, что в настоящее время ПФР практически не ведет никакого строительства, а в основном занимается созданием доступной среды и надлежащих условий для приема граждан. "В среднем на всю программу приведения зданий в порядок (у нас есть аварийные здания) мы тратим порядка чуть менее 1 млрд рублей", - заключил он.

Ранее в интернете неоднократно появлялись публикации о дорогостоящей недвижимости, якобы принадлежащей Пенсионному фонду, в том числе предлагалось за счет ее продажи выплачивать пенсии. В своем телеобращении 29 августа президент РФ Владимир Путин отметил, что вариант развития пенсионной системы без повышения возраста выхода на пенсию, в частности, продажи части госсобствености, например, всех зданий Пенсионного фонда, рассматривался.

Однако, по словам главы государства, общая стоимость этих объектов - 120 млрд рублей, которых бы хватило на выплату пенсий только в течение шести дней, поэтому от этой идеи было решено отказаться. В свою очередь, в пресс-службе ПФР поясняли, что все объекты фонда являются госсобственностью, в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп.