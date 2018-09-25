Медведев направил приветствие участникам Международного форума онкологии и радиологии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям первого Международного форума онкологии и радиологии. Телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.
"В настоящее время благодаря развитию медицинской науки, современной диагностике, внедрению новейших методов лечения и реабилитации многие онкологические заболевания успешно лечатся. Но рак по-прежнему остается одним из самых распространенных заболеваний в мире. Эта проблема требует повышенного внимания, обмена передовым опытом, объединения усилий российских и зарубежных специалистов", - говорится в сообщении.
Медведев отметил, что форум объединил известных ученых и врачей из разных стран, которые являются уникальными специалистами, помогающими победить тяжелую болезнь и вернуть пациентам надежду.
По его словам, форум дает прекрасную возможность для обсуждения широкого круга вопросов и принятия необходимых решений. Он также выразил уверенность, что выработанные участниками рекомендации скоро найдут применение на практике и помогут многим людям.
Первый Международный форум онкологии и радиологии проходит в Москве по 28 сентября.