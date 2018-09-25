Россияне чаще других иностранных туристов посещают Белоруссию

МИНСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Россияне значительно чаще граждан из других государств посещают Белоруссию с туристическими целями. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета (Белстат), опубликованные ко Всемирному дню туризма 27 сентября.

В 2017 году Белоруссию посетило более 190 тыс. туристов из России. Россияне значительно превзошли по количеству приехавших в Белоруссию литовцев - из Литвы в республику в прошлом году приехало более 26 тыс. туристов. В тройку стран вошла также Польша, откуда на отдых приехало более 22 тыс. человек. Кроме того, в топ-10 вошли Латвия, Украина, Китай, Германия, Эстония, Великобритания и Израиль. В статистических данных фигурируют граждане и далеких государств, таких как Южная Африка (94 человека), Малайзия (81 человек), Филиппины (79 человек) и др. Кроме того, по одному человеку Белоруссию посетили туристы из Коста-Рики и Маврикия.

Средняя продолжительность пребывания иностранцев в республике в 2017 году составила 4 дня.

Безвизовый въезд

Установление порядка сначала 5-дневного, а затем 30-дневного безвизового посещения Белоруссии значительно повлияло на рост числа туристов. С начала нынешнего года правом безвизового въезда в страну через национальный аэропорт "Минск" воспользовалось более 150 тыс. иностранцев. В министерстве спорта и туризма сообщили, что после установления 30-дневного безвиза с 27 июля нынешнего года поток туристов вырос на 42%. Чаще всего в Белоруссию в безвизовом порядке едут граждане Германии, Польши, Великобритании, США и Италии.

"Ожидаем, что продление срока безвизового пребывания иностранных граждан на территории Беларуси будет особенно благоприятно сказываться на деятельности санаторно-курортных учреждений нашей страны. Для курса оздоровления надо 8-12 процедур, а пятидневный безвиз не позволял этого делать", - отметил замминистра спорта и туризма республики Михаил Портной, слова которого приводит агентство БелТА. В Минске также рассчитывают, что в ближайшее время примерно на 15% увеличится поток китайских туристов, учитывая вступившее в силу соглашение между Белоруссией и Китаем о безвизовом въезде.

В республике убеждены, что Белоруссия обладает значительным потенциалом для развития туризма. "В стране насчитывается более 15 тыс. объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, а также памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры", - отметили в Белстате.