Голикова: свыше 30 вузов в 2018 году приняли на бюджет преимущественно троечников

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 30 российских вузов набрали преимущественно абитуриентов-троечников.

Об этом заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции в ТАСС, подводя итоги мониторинга приемной кампании 2018 года.

"Всего 33 вуза (с приемом больше 300 человек) приняли на бюджетные места преимущественно "троечников" против 45 в прошлом году. Это позитивная тенденция. Из группы риска вышли 16 университетов, но попали туда четыре. Восемнадцать из оставшихся в этой группе вузов ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом, и это сигнал для нас, для правительства", - сказала виде-премьер.

"21 вуз так называемой красной зоны принадлежит Минсельхозу, еще четыре - Минтрансу", - уточнила вице-премьер.

Число зачисленных на первый курс вузов без вступительных испытаний по итогам олимпиад в этом году увеличилось на 21%, отметила также Голикова. "Без вступительных испытаний зачислен 4881 победитель и призер олимпиад школьников - на 21% больше, чем в прошлом году", - сказала она.

Вице-премьер добавила, что в семи вузах средний вступительный балл превысил 90. "В прошлом году их было пять. К признанным лидерам - МФТИ, МГИМО, ВШЭ-Москва, Санкт-Петербургскому университету и ИТМО - присоединились МИФИ и петербургский филиал ВШЭ. Впервые за десять лет проведения мониторинга первое место в общем рейтинге занял Физтех, опередив традиционного лидера - МГИМО", - уточнила вице-премьер.

Вузов, где средний балл превысил 80, в этом году стало 30 - на семь больше, чем в прошлом. "В их число впервые вошел крупный педагогический вуз - Московский городской педагогический университет", - добавила Голикова.

О мониторинге

Мониторинг качества приема на бюджетные места российских вузов в 2018 году представлен национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" совместно с Минобрнауки, Рособрнадзором и компанией "Яндекс". Мониторинг проводится с 2010 года на основе открытой информации, размещенной на сайтах вузов.

Были проанализированы итоги зачисления на очные программы бакалавриата и специалитета.

В мониторинге участвовали все вузы, куда принимают преимущественно по результатам ЕГЭ, - всего 401 головной вуз и 19 филиалов с большим бюджетным приемом (сопоставимым с головными вузами). Вузы, для поступления в которые ключевыми являются творческие испытания, а также вузы силовых ведомств в исследование не включаются.