Госдума разрешила многодетным родителям брать отпуск в удобное для них время

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому многодетные родители, чьим детям еще не исполнилось 12 лет, смогут в приоритетном порядке выбирать удобное для них время отпуска. Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами от КПРФ: главой комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой и первым зампредом комитета по образованию и науке Олегом Смолиным.

Законом определяется, что "работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время". Законом предоставляется многодетным приоритет в порядке определения очередности предоставления отпусков.

Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс "призваны сделать жизнь многодетных семей комфортнее". По его словам, "защита детей, укрепление семейных ценностей - приоритетные задачи, которые ставит президент РФ, и они должны находиться в центре внимания законодателей".