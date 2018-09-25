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"Бабье лето" вернется в Москву в середине октября

Как сообщили в Гидромецентре, температура установится на уровне 15 градусов
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Теплая сухая погода установится в столичном регионе в конце первой декады-середине октября.

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Об этом сообщил ТАСС во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В конце первой декады-середине октября наступит период сухой, солнечной и относительно теплой погоды - "бабье лето". Температура установится на уровне 15 градусов, которые по сравнению с нынешней погодой покажутся счастьем", - сказал он.

Начало "бабьего лета" совпадет с завершением периода затяжных дождей, отметил Вильфанд, однако в ближайшее время сухой и солнечной погоды ждать не стоит. "Мы буквально рухнули из летней погоды в период осеннего ненастья - температура понизилась сразу на 15 градусов. В конце сентября-начале октября погода существенно не изменится. Температурный фон будет довольно низким, ночью температура на уровне 5 градусов и даже заморозки, днем 10-12 градусов", - добавил он.

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