Голикова: правительство не рассматривает аналога ЕГЭ для выпускников вузов

"Правительством [для выпускников вузов] аналог ЕГЭ не рассматривается. Правительством рассматривается другое. Сейчас в соответствии с поручением президента страны мы на базе Минобрнауки и Рособрнадзора с участием руководителей ведущих ассоциаций вузов, союза ректоров <...> создаем рабочую группу, которая выработает подходы к критериям государственной аккредитации высших учебных заведений", - сказала Голикова.

Кроме того, по ее словам, в рамках запускаемого с 1 января 2019 года нацпроекта "Образование" будет создан мониторинг качества целевого приема в вузы.

"В рамках нацпроекта "Образование" мы запланировали мероприятие, которое связано с полноценным мониторингом так называемого целевого приема в высшие учебные заведения. На сегодняшний день такой мониторинг есть, но он разрывной. То есть от момента начала [обучения] до конца, когда он трудоустроится и три года отработал, мы его [студента] не отслеживаем. Сейчас мы предполагаем такой мониторинг вести, чтобы понять, насколько качественных специалистов мы подготовили, и пришли ли они в те регионы и сферы, которые заявляли ", - отметила Голикова.

Она пояснила, что на сегодняшний день регионы имеют право по определенным специальностям направлять своих абитуриентов в вузы. "Понятно, что судьба этих абитуриентов разная, кто-то из них отчисляется, кто-то уходит, кто-то заканчивает с определенными успехами или неуспехами и должен, согласно договору о целевом обучении, возвратиться и отработать три года", - отметила вице-премьер.

Дискуссии вокруг системы оценки качества образования

Дискуссии по теме оценки качества образования начались после того, как была лишена госаккредитации Московская высшая школа социальных и экономических наук. В профессиональном сообществе стали говорить, что аккредитация должна быть более гибкой и необходимо ориентироваться не на бумажные отчеты, а реальные результаты вузов.

Ранее представители более 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту с просьбой существенно изменить нынешнюю систему госаккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Вузы, в частности, предлагали использовать при оценке организаций высшего образования показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс, оценивать качество научной работы, качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников.