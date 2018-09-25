Туристов в Архангельской области привлекают северные деревни и Белое море

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Белое море, северные деревни и сельский туризм привлекают иностранных туристов в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам развития туризма Светлана Зеновская.

"Иностранные гости все чаще интересуются северными деревнями: в этом году зарубежные гости приобретали туры с посещением деревень Приморского и Холмогорского районов, интерес для иностранцев также представляют прогулки по побережью Белого моря на острове Ягры (г. Северодвинск). Мезенский район все чаще привлекает иностранцев: в этом году турист из Германии приехал туда на личном мотоцикле, а деревни Кимжа и Кильца стали местом встречи с французскими партнерами в рамках проекта по сохранению историко-культурного наследия деревень", - сказала Зеновская.

Летом 2018 года Архангельскую область посетили туристы из более чем 40 государств. "В гостиницах региона в летний сезон остановились представители более 40 стран мира, большинство туристов приехали из европейских стран.

Туроператоры также традиционно принимали группы из Москвы и Санкт-Петербурга, но были и туристские группы из Тюмени, Новосибирска, Нижегородской, Вологодской, Ярославской, Мурманской областей", - сказала собеседница агентства.

Собственным транспортом

По словам Зеновской, больше туристов стало приезжать в регион на собственных автомобилях. "Много семейных пар и компаний, которые приехали в область на автомобилях из разных городов: Москва, Санкт- Петербург, Вологда, Пермь, Воронеж, Калмыкия, Мурманск, Иркутск и другие", - сказала она.

Как отметила собеседница агентства, турпоток в регион остался примерно на уровне прошлого года. "Регион в летний турсезон посетило более 100 тыс. туристов. Некоторые гостиницы отмечают прирост на 5-7 процентов, другие констатируют снижение количества принятых гостей. Тем не менее, мы отмечаем стабильный турпоток в область на уровне прошлого года, продолжаем наблюдать тенденцию увеличения доли самостоятельных туристов", - пояснила она.

В регионе разработан брендовый турмаршрут "Архангельск: здесь начинается Арктика". "Его в настоящее время реализуют восемь региональных туроператоров, к проекту также подключены и федеральные туроператоры", - сказала замминистра.

Новые маршруты в регионе

Она отметила, что в этом году успехом пользовались туры и экскурсии на пароходе-колеснике "Гоголь". "Разработан новый турпродукт с ночевкой на пароходе. Завоевывают привлекательность и теплоходные прогулки в Сольвычегодск из Котласа", - сказала Зеновская.

В этом году появился тематический турмаршрут в Красноборском районе "Расписные выходные". "Район один из немногих в России, где родилось и бытовало три известных росписи: пермогорская, ракульская и уфтюжская. Маршрут знакомит гостей с местами бытования росписей, их историей и культурой, в рамках мастер-классов туристы смогут сделать своими руками сувенир и увезти его с собой на память", - рассказала собеседница агентства.

Новые арктические турмаршруты разработаны в Онежском районе. "Это новый тур выходного дня "Поморы у Белого моря", предполагающий знакомство с жизнью поморов и поморскими деревнями. Там же в Онеге предлагается турмаршрут "Красота храмов Поонежья", - сказала Зеновская.

В рамках развития межрегионального сотрудничества в настоящее время прорабатывается возможность привлечения туроператоров Республики Коми для организации тура к Деду Морозу в Вологду с посещением туробъектов на территорий юго- восточных районов Архангельской области (Вилегодский, Котласский, Ленский).

Еще одно новшество - это привлечение к туристическим проектам фермеров, в том числе в арктических районах региона. "Фермеры также приобщаются к турдеятельности, как пример, в том же Мезенском районе в деревне Заакакурье организовано посещение фермы крестьянского хозяйства "Никола", где предлагается поучаствовать в старинных играх и забавах, а также попробовать деревенский обед", - отметила Зеновская.