Голикова выступила против жесткого запрета мобильных телефонов в школе

"Как это организовать - надо подумать. Ведь не каждая школа, не каждый директор школы возьмет на себя ответственность собрать эти гаджеты, куда-то в коробку там положить, а потом не разберешься, остались они там или не остались. Тема сложная, она не должна звучать как запретительная, но нужно понять, как это организовать так, чтобы ребенок в школе учился, а не игрался", - сказала Голикова.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Запрещать мобильные телефоны в школе не нужно, но надо сделать так, чтобы дети на них не отвлекались. Такое мнение выразила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник журналистам.

Она добавила, что любому родителю спокойнее, когда он может в любой момент позвонить своему ребенку. "Но, когда речь идет об учебном процессе, конечно, это мешает. Про себя могу сказать - я телефон на совещания не беру, потому что, если ты берешь телефон, он тебя все равно будет отвлекать, тебе кто-то позвонит, сообщение прочитаешь. А ребенок отвлекается на игры, он не слушает", - сказала вице-премьер.

"Понятно, что нужно вводить какую-то систему, но не жестко запретительную, потому что в современном мире родитель никогда не отпустит своего ребенка [без телефона], и, наверное, это правильно. Мы, конечно, учились по- другому, но тогда все было другое", - заключила Голикова.

Согласно опросу ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян - 73% - поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время школьных занятий.

30 августа глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что дети должны сдавать свои телефоны перед началом занятий в школе. Она также добавила, что сейчас каждая школа может сама выработать рекомендации относительно мобильных телефонов, но придерживается мнения, что на их использование в школах стоит ввести запрет.