Рособрнадзор считает, что электронная процедура аккредитации вузов снизит нагрузку на них

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Перевод процедуры государственной аккредитации российских вузов в электронную форму снизит нагрузку на них. Об этом во вторник на пресс-конференции ТАСС сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Мы понимаем, что система должна развиваться, уже с ведущими вузами мы обсуждали первый вопрос - это эксперты, повышение качества работы экспертов. Вторая тема - это документооборот, возможно, он избыточен, мы будем переводить наши процедуры в электронную форму. Здесь должно быть снижение нагрузки," - сказал Кравцов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, что Рособрнадзор сделал в рамках процедуры совершенствования системы аккредитации вузов.

Кравцов добавил, что при Рособрнадзоре создана специальная рабочая группа, которая займется пересмотром системы аккредитации вузов.

Дискуссии вокруг системы оценки качества образования начались после того, как была лишена госаккредитации Московская высшая школа социальных и экономических наук, так называемая Шанинка. В профессиональном сообществе стали говорить, что аккредитация должна быть более гибкой и ориентироваться не на бумажные отчеты, а на реальные результаты вузов.

Ранее представители более 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации. Нынешняя система в письме называлась устаревшей. Вузы, в частности, предлагали использовать при оценке организаций высшего образования показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс, оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников.