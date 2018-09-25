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Путин объявил благодарность главе АФК "Система" Евтушенкову

В соответствующем распоряжении отмечаются "трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа" главы компании

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю совета директоров АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу <…> объявить благодарность президента Российской Федерации Евтушенкову Владимиру Владимировичу - председателю совета директоров ПАО "АФК "Система", - говорится в документе.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства Почетной грамотой президента РФ награжден ведущий "Первого канала" Юрий Николаев.

Путин также объявил благодарность ответственному выпускающему редактору ТАСС Анне Хоревой - за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

В распоряжении "О поощрении" глава государства отметил заслуги более 70 работников различных отраслей, а также четырех трудовых коллективов - Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова, Приаргунского производственного горно-химического объединения, челябинского производственного объединения "Маяк" и Горевского горно-обогатительного комбината.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЕвтушенков, Владимир Петрович
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