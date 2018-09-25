Путин объявил благодарность главе АФК "Система" Евтушенкову

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность председателю совета директоров АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу <…> объявить благодарность президента Российской Федерации Евтушенкову Владимиру Владимировичу - председателю совета директоров ПАО "АФК "Система", - говорится в документе.
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства Почетной грамотой президента РФ награжден ведущий "Первого канала" Юрий Николаев.
Путин также объявил благодарность ответственному выпускающему редактору ТАСС Анне Хоревой - за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.
В распоряжении "О поощрении" глава государства отметил заслуги более 70 работников различных отраслей, а также четырех трудовых коллективов - Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова, Приаргунского производственного горно-химического объединения, челябинского производственного объединения "Маяк" и Горевского горно-обогатительного комбината.