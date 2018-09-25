Решения по проектам в рамках создания "умных городов" в Ленобласти примут до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Решение о том, какие именно проекты войдут в программу создания двух "умных городов" в Ленинградской области будет принято до конца года. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ялов.
Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что программу "Умный город" планируют реализовать сразу в двух городах субъекта - Гатчине и Сосновом бору - в течение ближайших пяти лет.
"Окончательного решения о наборе проектов еще нет, мы открыты для всех представителей малого бизнеса Ленинградской области, ждем предложений, еще будет несколько мозговых штурмов, по итогам которых уже администрации Гатчины и Соснового Бора должны будут принять решение о том, какими именно проектами будет наполнено это яркое направление. [Это случится] до конца года", - заявил Ялов.
Также он отметил, что в настоящее время Сосновый бор совместно с Северо-Западным филиалом РАНХиГС планирует проект, направленный на поучение активной обратной связи от населения, по типу московского сервиса "Активный гражданин".