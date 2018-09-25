Церковь откроет центр по работе с глухими и слабослышащими при МГИМО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центр по работе с глухими и слабослышащими "Десница" откроется 29 сентября, накануне Международного дня глухих, в храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сообщает во вторник пресс-служба Московской городской епархии.

"Не секрет, что для нашего храма просвещение стоит в числе важнейших приоритетов, мы несем служение для людей самых различных возрастов и званий. И для меня большая честь, что теперь мы сможем предложить системную помощь и людям с ограничениями по слуху, причем на [привычном] для них жестовом языке", - приводятся в сообщении слова настоятеля храма, протоиерея Игоря Фомина.

К открытию центра будет представлено приложение для смартфонов - современный перевод на русский жестовый язык Евангелия от Марка. "Для нас этот переводческий проект стал настоящим вызовом. Впервые в опыте нашего института текст библейского перевода приходится фиксировать не на бумаге, а на видео. Такая задача требует от нас освоения инновационных технологий и, безусловно, напряжения всех творческих сил", - отметил директор Института перевода Библии Виталий Войнов.

В России проживает порядка 200 тыс. человек с ограничениями по слуху. В настоящее время в более чем 60 приходах Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации проводится системная просветительская и духовно-пастырская работа. Центр "Десница", который является троекратным победителем грантового конкурса "Православная инициатива", активно развивает просветительский YouTube-канал для глухих и слабослышащих. В ближайшее время на нем, помимо прочих рубрик, появится "Видеоразбор и толкование Божественной литургии на русском жестовом языке".