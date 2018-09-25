В Крыму пройдут дни татарского просвещения

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки Татарстана проведет в Крыму Дни татарского просвещения, они откроются 26 сентября и продлятся до 28 сентября, сообщается во вторник на сайте ведомства.
В состав делегации из Татарстана вошли представители министерства образования и науки, Академии наук республики, Института развития образования и науки, Казанского федерального университета, заместители начальника управления образования Казани и Кукморского муниципального района, директора образовательных организаций Казани и Нижнекамска.
"В рамках визита запланированы посещения образовательных организаций и открытых уроков, исторических музеев, организация и проведение круглого стола с представителями сферы образования Республики Крым, <...> награждение педагогических работников Республики Крым отраслевыми наградами министерства за многолетнюю, плодотворную работу и успехи, достигнутые в деле обучения и воспитания молодого поколения в лучших традициях татарского народа", - отмечается в сообщении ведомства.
Ожидается, что будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования между профильными министерствами республик.