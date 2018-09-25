УПЦ потребовала от константинопольских экзархов покинуть каноническую территорию Украины

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Синод Украинской православной церкви призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и потребовал от его экзархов покинуть каноническую территорию Украины. Об этом сообщает во вторник Информационно-просветительский отдел УПЦ Московского патриархата по итогам прошедшего 25 сентября заседания Синода.
"Экзархи" Константинопольского патриархата архиепископ Памфильский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви", - говорится в решении Синода. В УПЦ также отметили, что деятельность экзархов является "антиканонической и нарушает межконфессиональный мир на Украине".
"Епископату Украинской православной церкви предписано приостановить сослужения с иерархами Константинопольского патриархата", - указано в заявлении.
Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод РПЦ выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время.
14 сентября, выступая на заседании Синода Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Онуфрий заявил, что не встречался с экзархами константинопольской церкви и встречаться не собирается. Он объяснил это тем, что они приехали на Украину без благословения канонической православной церкви. Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по- прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.