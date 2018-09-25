DM: арктического кита-белуху заметили в реке Темза в окрестностях Лондона

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кит-белуха, обитающий в арктических морях, был замечен в реке Темза недалеко от Лондона. Об этом сообщила во вторник британская газета Daily Mail , опубликовав фото- и видеозаписи, на которых видно, как морское животное плещется в реке.

"Не могу поверить, что пишу это, но это не шутка - белуха в реке Темза", - написал на своей странице в сети Twitter очевидец, эксперт-эколог Дэвид Эндрюс. Житель Лондона, биолог Дилан Тодд также поделился впечатлениями в Twitter: "Удивительно! Кит-белуха замечен в Темзе в поисках корма. Это очень редкое явление в английских водах".

Студентка-биолог Бет Клайн написала в той же сети: "Я была ошарашена видом белухи в реке Темзе. Я так шокирована, даже не знаю, что и думать". В то же время Бет Клайн высказала опасения, что в Темзе белуха может погибнуть: "Хотя белуха в Темзе - удивительное явление, ее судьба может оказаться трагической".

Кит может погибнуть в реке, оказавшись на отмели, откуда не сможет выбраться. Британское Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) объявило, что направило эксперта для проверки. как себя чувствует морское животное и не нужна ли ему помощь.

В 2006 году в Темзу заплыл кит-бутылконос, семиметровое морское животное было замечено в реке напротив здания британского парламента в центре города. Кит оказался на мелководье и страдал от обезвоживания. Спасатели пытались погрузить его на баржу и вывезти в открытое море, но не успели - кит умер.

Белуха - представитель вида зубатых китов класса млекопитающих. Ареал ее распространения сосредоточен преимущественно в арктических морях, а также Белом, Беринговом и Охотском морях, у берегов Аляски и Гренландии. Самыми южными границами района их обитания является река Амур на границе России и Китая, а также река святого Лаврентия, протекающая по территории Канады и США и соединяющая Атлантический океан с Великими озерами. Зимой белухи иногда приходят в Балтийское море.