В УрФУ прокомментировали попадание в рейтинг магистерских программ QS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Попадание Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) в рейтинг магистерских программ по бизнес-образованию агентства QS позволит вузу привлечь больше иностранных студентов и академических партнеров. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УрФУ.

Рейтинговое агентство QS второй год подряд публикует рейтинг лучших магистерских программ по бизнес-образованию. В топ-100 вошло три российских вуза: ВШЭ, Санкт-Петербургский госуниверситет и УрФУ.

"Попадание в рейтинг позволит нам быть узнаваемыми не только в России, но и в мире, а значит, привлекать студентов из дальнего зарубежья в более широком масштабе. Мы уверены, что только так возможно снять существующие на пути к интернационализации российских вузов барьеры. Кроме того, мы рассчитываем, что высокая оценка позволит нам расширить сеть академических партнеров и повысить их качественный уровень", - цитирует пресс-служба руководителя вузовской магистерской программы "Международный менеджмент" Людмилу Ружанскую.

По ее словам, программа "Международный менеджмент" дает возможность получения второго диплома престижной европейской бизнес-школы - бельгийской Школы менеджмента Льежского университета. "Выбор из двух треков программы - международный финансовый менеджмент или международный бизнес - расширяет возможности студентов и их перспективы трудоустройства в любой стране мира", - уточнили в пресс-службе.

О рейтинге

Рейтинг QS базируется на пяти показателях, каждый из которых оценивается от 1 до 100 баллов: достижения выпускников, разнообразие, трудоустройство, интеллектуальное лидерство и эффективность затрат на обучение. Показатели рассчитываются из следующих источников: данные университетов, опросы работодателей и академических экспертов, Scopus, списки топ-менеджмента (Forbes и более 150 других аналогичных списков), рейтинг стоимости проживания Мерсера (Mercer Cost of Living City Index).

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются около 35 тыс. студентов. Работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. В 2017 году на финансирование университетских исследований было направлено более 2 млрд рублей.